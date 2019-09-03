ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами

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Склад с пестицидами горит в Рязани 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
ТАСС, 3 сентября. Пожар на складе с пестицидами произошел в районе Южный Промышленный узел в Рязани. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
"Локализация на 700 кв. м", — сообщил собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате ЧП пострадал работник склада, у него глубокие ожоги 90% тела. К месту пожара направлены 40 человек и 16 единиц техники, а также пожарный поезд. Работы ведутся по второму номеру сложности. Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора выехали на место ЧП для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Склад временного хранения "Инвестагропром" — крупный таможенно-логистический комплекс, расположенный в пригороде Рязани. Склад предоставляет услуги по хранению грузов и товаров, подлежащих процедуре таможенного оформления. Общая площадь складских помещений составляет 10 тыс. кв. м.
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Пожары , Видео , Катастрофы , Происшествия , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Рязань
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