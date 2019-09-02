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На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца 

РИА Новости + ещё 7 13 часов назад
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 2 сен — РИА Новости. Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус начались поисково-спасательные работы. Зарегистрированный альпинист из Череповца не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Планируемое место поисков — на восточной стороне на высоте 5000 метров", — говорится в сообщении.
В поисках принимают участие семь человек и две единицы техники.
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Пожары , МЧС , РИА Новости , Кабардино-Балкарская Республика , Пятигорск , Череповец
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