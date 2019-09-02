Российский альпинист пропал на Эльбрусе

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца

ПЯТИГОРСК , 2 сен — РИА Новости. Спасатели ищут на Эльбрусе альпиниста из Череповца , который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

"Вечером в воскресенье поступила информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус начались поисково-спасательные работы. Зарегистрированный альпинист из Череповца не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Планируемое место поисков — на восточной стороне на высоте 5000 метров", — говорится в сообщении.

В поисках принимают участие семь человек и две единицы техники.