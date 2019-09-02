Увеличилась площадь лесных пожаров в России

Площадь лесных пожаров увеличилась за последние сутки в России на 2,8 тыс. га. Сейчас на территории страны действуют 129 лесных пожаров, которые охватывают 38 017 га.

До этого в России тушили 132 лесных пожара, занимающих 35,2 тыс. га. За сутки удалось ликвидировать 22 лесных пожара, сообщает Авиалесоохрана.

Наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Забайкальском и Камчатском крае. Также на территории Красноярского края и в одном из районо Якутии действует режим ЧС.

Ранее News.ru сообщал, что президент Боливии Эво Моралес сообщил, что через 4–5 дней в республику из России прилетит Ил-76 вместимостью 50 тысяч литров. Президент уточнил, что Боливия не арендует самолёт, его предоставят на безвозмездной основе при учёте оплаты эксплуатационных расходов.