Площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась

Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири

Площадь природных пожаров в России , которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 2 101 гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

"На 0.00 мск 1 сентября на территории РФ действовало 132 лесных пожара на площади 35 212 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 124 лесных пожара на площади 37 313 гектаров.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ ликвидировано 46 лесных пожаров на площади более 4,9 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае — 76 пожаров на землях лесного фонда площадью более 15,9 тысячи гектаров.

Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.