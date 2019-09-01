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Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров в Сибири 

РИА Новости + ещё 4 22 часа назад
Площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась
Фото: РИА Новости
Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась на 2 101 гектар, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
"На 0.00 мск 1 сентября на территории РФ действовало 132 лесных пожара на площади 35 212 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 124 лесных пожара на площади 37 313 гектаров.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в РФ ликвидировано 46 лесных пожаров на площади более 4,9 тысячи гектаров.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Забайкальском крае — 76 пожаров на землях лесного фонда площадью более 15,9 тысячи гектаров.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
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Пожары , Происшествия
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