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В центре Москвы загорелся автобус 

РИА Новости + ещё 12 23 часа назад
В центре Москвы загорелся автобус
Фото: РИА Недвижимость
Пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
Сообщение о пожаре по адресу Тверская 15 (дом, соседний с мэрией Москвы) поступило в 20.07.
"Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано возгорание моторного отсека автобуса на площади 6 квадратных метров", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, людей в салоне не было.
"Информация о пострадавших не поступала", — добавляется в сообщении.
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