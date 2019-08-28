Прокурор назвал причину крупного пожара в одесском отеле

Причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, является короткое замыкание, сообщил на заседании Одесского апелляционного суда прокурор Евгений Антощук

Как сообщает местное издание "Трасса Е-95", по словам прокурора, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".

В среду Одесский апелляционный суд рассматривает ходатайство по изменению меры пресечения для владельца сгоревшего отеля Вадима Черного, который неделю назад был помещен в СИЗО

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект.