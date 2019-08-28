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Прокурор назвал причину крупного пожара в одесском отеле 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області
Причиной масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар", в котором погибли 9 человек, является короткое замыкание, сообщил на заседании Одесского апелляционного суда прокурор Евгений Антощук
Как сообщает местное издание "Трасса Е-95", по словам прокурора, отель загорелся из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".
В среду Одесский апелляционный суд рассматривает ходатайство по изменению меры пресечения для владельца сгоревшего отеля Вадима Черного, который неделю назад был помещен в СИЗО.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект.
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Пожары , В мире , Происшествия , Украина , ФСИН
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