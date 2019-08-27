На Камчатке горит лесотундра на площади 11,8 га

Лесотундра горит на пощади 11,8 га в Пенжинском районе Камчатки, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров

"Два лесотунровых пожара в Пенжинском районе в 15-18 км южнее села Таловка объединились в один общей площадью 11,8 га. Пожар очень сложный, рваный, без границ и фронта. Дожди слегка притушили открытый огонь, однако он ушел под землю — горят торфяники. Старожилы говорят, что торфяные пожары в этом районе могли продолжаться до февраля — дым шел из-под снега", — сказал Хабаров.

В тушении пожара задействованы 12 специалистов лесоохраны, до 20 добровольцев из Пенжинского района и вертолет со сливным устройством. "В понедельник, в связи с заменой состава, вертолет вернулся в Петропавловск-Камчатский. Сегодня его вылету препятствовали метеоусловия. Вылет группы в район пожара запланирован на среду", — пояснил Хабаров.

Еще одно возгорание возникло в 18 км от райцентра Тигиль. Задымление ощущается в селе Седанка. "Во вторник в Тигильский район вылетела еще одна группа лесоохраны в составе 12 человек. Второй вертолет с водосливным устройством будет задействован на этом пожаре", — сказал зампред правительства Камчатского края.

По его словам, в Тигильском и Пенжинском районах стоит сухая и теплая погода, прогноз не позволяет надеяться на дожди. "Ситуация держится на контроле, ведутся работы по тушению", — сказал Хабаров.