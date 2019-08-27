Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о возможном исчезновении лесов Амазонии 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: © Flickr / Andre Deak
При сохранении нынешних темпов обезлесения, леса Амазонии могут исчезнуть в ближайшие 20-30 лет, сообщил РИА Новости бразильский ученый Карлос Нобре (Carlos Nobre).
"Если темпы уничтожения лесов во всей Амазонии, которые мы видим сегодня, сохранятся, переломный момент для превращения лесов в саванну может настать уже в течение 20-30 лет", — заявил Нобре.
Он отметил, что бушующие в регионе пожары носят не природный характер. Резкий рост числа возгораний связан с человеческим фактором.
"Проблема заключается в том, что люди постоянно устраивают поджоги в районах выжигания лесов. Они совершают экологические преступления и должны быть остановлены сотрудниками правоохранительных органов", — добавил он.
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу в стране были зафиксированы 1663 новых пожара, половина из них — в Амазонии.
Ранее президент Франции заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. Канада также обещала выделить 15 миллионов долларов. Инициатива страны не входит в пакет общей помощи, согласованной на встрече "большой семерки".
Последние новости
Сколько в России приходится женщин на тысячу мужчин Лидеры G7 в растерянности от заявлений Макрона Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Комментарии
Пожары , Происшествия , Экология , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грубые выпады»: РФ парировала обвинения сенатора США79
Пенсионерам готовят новую компенсацию24
Трампа жестко раскритиковали из-за Путина9
Со второй попытки: «Союз» пристыковался к МКС20
Санкции против «Северного потока — 2» навредят США1
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Армия Войска
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
02:44
«Его состояние резко ухудшилось»
Общество
01:02
Трампу готовят «засаду»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение