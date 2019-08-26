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Женский монастырь горит в центре Москвы 

360tv.ru + ещё 6 33 минуты назад
На Цветном бульваре в центре Москвы загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Пожарные прибыли на место и занимаются ликвидацией пожара.
От здания поднимается густой черный дым. Судя по всему, источник возгорания находится на верхних этажах. В настоящий момент пожарные пытаются потушить огонь сверху, приблизившись к крыше здания при помощи специального оборудования.
Из роликов видно, что горит старая деревянная постройка.
Никакой информации о жертвах или пострадавших в пожаре пока не поступало.
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Пожары , Видео , Происшествия , Москва
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