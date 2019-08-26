Женский монастырь горит в центре Москвы

На Цветном бульваре в центре Москвы загорелся Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Пожарные прибыли на место и занимаются ликвидацией пожара.

От здания поднимается густой черный дым. Судя по всему, источник возгорания находится на верхних этажах. В настоящий момент пожарные пытаются потушить огонь сверху, приблизившись к крыше здания при помощи специального оборудования.

Из роликов видно, что горит старая деревянная постройка.

Никакой информации о жертвах или пострадавших в пожаре пока не поступало.