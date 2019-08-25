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Число пожаров в Бразилии постоянно увеличивается 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Специалисты зафиксировали за два последних дня 1663 новых пожара в Бразилии, половина из них в Амазонии. В регионе уже три недели развивается самая настоящая природная катастрофа.
За весь год в Бразилии произошли более 78 тысяч лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года​​​, сообщает РИА Новости.
На фоне распространения огня в бразильском обществе усилилась критика властей в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. По словам президента, причиной катаклизма стала установившаяся в регионе жаркая и сухая погода.
Ситуация критическая: огонь уничтожил уже почти два миллиона гектаров лесов, которые называют "легкими планеты". Президент Бразилии заявляет, что у страны не хватает средств на борьбу с пожарами и что за поджогами лесов могут стоять неправительственные организации. На тушение огня направлена армия.
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Пожары , Происшествия , Новости регионов , РИА Новости , Бразилия
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