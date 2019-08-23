«РЕСО-Гарантия» отказалась от иска к владельцу «Зимней вишни»

"РЕСО-Гарантия" требовала средства в порядке суброгации (перехода к страховщику права требования) после выплаты возмещения после пожара одному из арендаторов «Зимней вишни» — магазину «Детский мир» . Как следует из картотеки, суд прекратил производство в связи с ходатайством страховщика об отказе от иска. ТАСС ожидает комментария «РЕСО-Гарантии».

В производстве кемеровского арбитража находится еще три аналогичных иска от страховщиков к владельцу «Зимней вишни» на общую сумму 56,86 млн рублей. По иску компании «Согласие» на 23,2 млн рублей стороны 5 августа представили суду на утверждение мировое соглашение, условия которого в материалах арбитража не раскрываются. Суд отложил рассмотрение дела до 3 сентября для надлежащего одобрения соглашения ответчиком, для которого эта сделка является крупной. ТАСС ожидает комментария «Согласия».

24 сентября суд рассмотрит иск «Сбербанк страхования» на 25,26 млн рублей, также о взыскании в порядке суброгации выплаченного страхователю возмещения. «Предложений о заключении мирового соглашения в СК „Сбербанк страхование“ не поступало», — сказал ТАСС главный юрист правового управления страховщика Михаил Носиков.

Также суд рассматривает иск страховой компании «Арсенал» на 8,4 млн рублей, поданный в конце июля. Судебное заседание назначено на 17 сентября. В качестве обеспечения по этому иску суд арестовал 8,4 млн рублей, «в том числе которые будут поступать» на банковский счет АО «Кемеровский кондитерский комбинат» в Сбербанке

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Фигурантами трех уголовных дел стали в общей сложности 15 человек. Сейчас в Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении 8 обвиняемых.