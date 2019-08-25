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Площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 7 тысяч га 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки на территории России площадь лесных пожаров, по которым проводится активное тушение, увеличилась на 7,7 тыс. га.
«На 00:00 мск 25 августа на территории России действовало 109 лесных пожаров на площади 50 тыс. 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует РИА Новости сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».
Днём ранее ведомство сообщало о 122 лесных пожара на площади 42 тыс. 400 га.
Ранее в правительстве Якутии сообщили о ликвидации за сутки 18 очагов лесных пожаров.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости
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