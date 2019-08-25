Площадь лесных пожаров в России увеличилась более чем на 7 тысяч га

За прошедшие сутки на территории России площадь лесных пожаров, по которым проводится активное тушение, увеличилась на 7,7 тыс. га. «На 00:00 мск 25 августа на территории России действовало 109 лесных пожаров на площади 50 тыс. 140 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует РИА Новости сообщение ФБУ «Авиалесоохрана». Днём ранее ведомство сообщало о 122 лесных пожара на площади 42 тыс. 400 га. Ранее в правительстве Якутии сообщили о ликвидации за сутки 18 очагов лесных пожаров.