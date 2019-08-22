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В Грузии горит около сорока гектаров леса 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вертолеты, пожарные, спецтехника и местные жители совместными силами пытаются потушить пожар около села Сакавре Горийского района Грузии, сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.
По данным пресс-службы ведомства, к тушению "подключены два вертолета погранполиции Грузии, десятки пожарных и спецтехника". Позже служба сообщила, что справиться с пожаром пытаются также местные жители и представители местных властей.
"Пожар распространился на территории в 40 гектаров. Горит нижний слой почвы и смешанный лес. Мобилизованные на месте пожарно-спасательные группы продолжают работать в непрерывном режиме", — сообщила служба.
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Пожары , В мире , Кавказ , Происшествия , Грузия
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