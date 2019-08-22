В Грузии горит около сорока гектаров леса

Вертолеты, пожарные, спецтехника и местные жители совместными силами пытаются потушить пожар около села Сакавре Горийского района Грузии , сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями.

По данным пресс-службы ведомства, к тушению "подключены два вертолета погранполиции Грузии, десятки пожарных и спецтехника". Позже служба сообщила, что справиться с пожаром пытаются также местные жители и представители местных властей.