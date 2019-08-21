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В Мексике горит завод по производству пластмассы. Видео 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На западе Мексики в городе Морелия горит завод по производству пластмассы. Об этом сообщили местные власти. В тушении огня задействованы пожарные и военные. Население в радиусе километра эвакуировано. Сведений о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало, передает телеканал "Россия 24".
Местная радиостанция сообщает, что огонь охватил еще и территорию двух соседних предприятий. Материальный ущерб исчисляется миллионами долларов.
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Пожары , Происшествия , Мексика , Морелия
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