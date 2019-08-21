В Мексике горит завод по производству пластмассы. Видео

На западе Мексики городе Морелия горит завод по производству пластмассы. Об этом сообщили местные власти. В тушении огня задействованы пожарные и военные. Население в радиусе километра эвакуировано. Сведений о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало, передает телеканал "Россия 24".

Местная радиостанция сообщает, что огонь охватил еще и территорию двух соседних предприятий. Материальный ущерб исчисляется миллионами долларов.