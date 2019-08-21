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Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Федеральная Авиалесоохрана
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за прошедшие сутки на 7 тысяч 969 гектаров, составив более 107 тысяч гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 85 лесных пожаров на площади 99 тысяч 777 гектаров.
"На 0.00 мск 21 августа на территории РФ действовало 124 лесных пожара на площади 107 746 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 20 августа в России ликвидировано 28 лесных пожаров на площади 2 958 гектаров.
На тушении лесных пожаров задействовано 1 334 человека, 115 единиц техники, 36 воздушных судов отслеживают ситуацию и 21 участвует в тушении.
Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае — действуют 84 пожара на землях лесного фонда площадью свыше 79,1 тысячи гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Владимир Путин , Министерство обороны
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