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Площадь лесного пожара на Канарах увеличилась вдвое 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров. За сутки авиация сбросила на очаги возгорания миллион литров воды, сообщает служба спасения. В борьбе со стихией задействованы сотни человек.
Ситуацию осложняют жара и сильные порывы ветра. В минувшие выходные из-за пожара были эвакуированы более четырех тысяч человек, проживавших в 40 населенных пунктах. Неделю назад был задержан предполагаемый виновник пожара. Им оказался 55-летний мужчина.
По предварительной версии, причиной возгорания стало использование сварочного аппарата.
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Пожары , Происшествия , Гран-Канария
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