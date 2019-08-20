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Арестован владелец горевшего в Одессе отеля 

Газета.Ru + ещё 9 58 минут назад
Фото: dumskaya.net
Киевский суд решил арестовать владельца одесского отеля, где произошел убивший девять человек пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры украинского региона.
Как отмечается, владельца отеля подозревают в нарушении ст. 270 УК Украины — требований пожарной безопасности в гостинице.
В настоящее время его уже заключили под стражу на 60 дней.
Пожар произошел в отеле "Токио стар" в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.
Ранее полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Одессе.
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Пожары , В мире , Происшествия , Украина
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