Пожар произошел на шахте в Кузбассе 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Как отмечается, на глубине 200 метров случилось загорание ленточного конвейера в тупиковом забое.
Уточняется, что пожар был ликвидирован в 21.10 мск. На момент возгорания в шахте находились 48 человек.
Как подчеркивается, 43 шахтера эвакуировались самостоятельно, пятеро были оставлены для организации жизнеобеспечения шахты.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Ранее сообщалось, что горняков завалило на шахте в Кузбассе.