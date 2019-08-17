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Пожар произошел на шахте в Кузбассе 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Как отмечается, на глубине 200 метров случилось загорание ленточного конвейера в тупиковом забое.
Уточняется, что пожар был ликвидирован в 21.10 мск. На момент возгорания в шахте находились 48 человек.
Как подчеркивается, 43 шахтера эвакуировались самостоятельно, пятеро были оставлены для организации жизнеобеспечения шахты.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Ранее сообщалось, что горняков завалило на шахте в Кузбассе.
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