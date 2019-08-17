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Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты обнаружили тело девятого погибшего на месте пожара в гостинице «Токио Стар» в Одессе.
17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело девятого погибшего, — сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Ранее News.ru писал, что пожар в «Токио стар» произошёл рано утром 17 августа. Сообщалось о восьми погибших и десяти пострадавших.
Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование инцидента под личный контроль.
По одной из версий, пожар мог произойти в результате поджога с целью сокрытия преступления. Кроме того, не исключается, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём.
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Пожары , Происшествия , Владимир Зеленский
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