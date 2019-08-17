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В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек 

ТАСС + ещё 3 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Восемь человек погибли в результате пожара в одесской гостинице. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"При пожаре погибли восемь и пострадали 10 человек (из них семеро спасены подразделениями ГСЧС)", — отмечается в сообщении. Там говорится также, что пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в отеле "Токио-Стар". Он начался на втором этаже и охватил площадь в 1000 кв. м. Для ликвидации пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники.
Причины возгорания пока не установлены, ведется расследование инцидента.
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Пожары , Происшествия
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