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В России за сутки потушено 70 лесных пожаров 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
За прошедшие сутки специалистами было ликвидировано 70 лесных пожаров на территории России.
«За прошедшие сутки в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 111 тыс. 971 га», — цитирует ТАСС сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».
Уточняется, что наибольшее количество пожаров (34) действует в Иркутской области, огнём охвачена площадь в 88 тыс. 410 га.
К тушению привлечены 2 тыс. 626 человек, 214 единиц техники и 26 воздушных судов.
Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила, что высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется 17—18 августа в Сибирском федеральном округе.
RT на русском: последние новости
Дым от лесных пожаров окутал север Иркутской области В Кисловодске произошёл крупный пожар в обувном цехе За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 13 лесных пожаров
Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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