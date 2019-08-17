В России за сутки потушено 70 лесных пожаров

За прошедшие сутки специалистами было ликвидировано 70 лесных пожаров на территории России

«За прошедшие сутки в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 111 тыс. 971 га», — цитирует ТАСС сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».

Уточняется, что наибольшее количество пожаров (34) действует в Иркутской области, огнём охвачена площадь в 88 тыс. 410 га.

К тушению привлечены 2 тыс. 626 человек, 214 единиц техники и 26 воздушных судов.

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила, что высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется 17—18 августа в Сибирском федеральном округе.