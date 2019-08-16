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В Минэнерго назвали причину пожара на шахте «Денисовская» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Причиной пожара на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии стало повреждение трансформатора, следует из справки о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
"Причина: повреждение трансформатора Т-2 с выбросом масла и возгоранием на ПС 110 кВ "Денисовская" (филиал ООО "Нерюнгриуголь" — "Шахта "Денисовская")", — говорится в справке.
По данным Минэнерго, в результате повреждения трансформатора в 12.41 произошло обесточение шахты, на момент происшествия в ней находилось 57 горнорабочих. В 13.15 все были выведены на поверхность, пострадавших нет. Возгорание было локализовано в 14.13, а в 16.10 полностью ликвидировано силами МЧС России.
В настоящее время, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии, шахта "Денисовская" работает в штатном режиме, электроэнергия подается по резервной схеме.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Минэнерго , Республика Саха (Якутия)
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