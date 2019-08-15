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В Германии 11 человек пострадали при пожаре в общежитии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Daniel Roland
Девять беженцев и двое пожарных пострадали в результате пожара в общежитии для мигрантов в городе Ратинген на западе Германии, передает телерадиокомпания WDR.
Пожар начался в ночь на четверг в одной из комнат на четвертом этаже. Более 400 человек были эвакуированы из здания. Около 70 сотрудников пожарной и спасательной службы участвовали в тушении пожара.
Сообщается, что из 11 пострадавших четверо были госпитализированы.
Причина пожара и размер ущерба пока не установлены. По данным местной полиции, следователи пока не нашли признаков поджога.
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Пожары , В мире , Европа , Происшествия , Германия , Ратинген
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