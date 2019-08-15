В Германии 11 человек пострадали при пожаре в общежитии

Девять беженцев и двое пожарных пострадали в результате пожара в общежитии для мигрантов в городе Ратинген на западе Германии , передает телерадиокомпания WDR.

Пожар начался в ночь на четверг в одной из комнат на четвертом этаже. Более 400 человек были эвакуированы из здания. Около 70 сотрудников пожарной и спасательной службы участвовали в тушении пожара.

Сообщается, что из 11 пострадавших четверо были госпитализированы.

Причина пожара и размер ущерба пока не установлены. По данным местной полиции, следователи пока не нашли признаков поджога.