В Кисловодске потушили пожар в обувном цехе

Пожар в обувном цехе в Кисловодске на площади 300 квадратных метров потушен, сообщает администрация города.

Пожар в обувном цехе в Кисловодске в районе улицы Промышленной начался днем и охватил 300 квадратных метров, вскоре возгорание было локализовано.

"Благодаря слаженным и умелым действиям пожарных возгорание ликвидировано. Площадь тушения составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда прибыли пожарные, горел мусор, затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку и гараж. "За зданием мебельной фабрики по Промышленной, 14, расположен цех по изготовлению тапочек. Предположительно, в нем произошло возгорание. Также горел склад с поролоном", — уточняют власти.