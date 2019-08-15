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В Кисловодске потушили пожар в обувном цехе 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в обувном цехе в Кисловодске на площади 300 квадратных метров потушен, сообщает администрация города.
Пожар в обувном цехе в Кисловодске в районе улицы Промышленной начался днем и охватил 300 квадратных метров, вскоре возгорание было локализовано.
"Благодаря слаженным и умелым действиям пожарных возгорание ликвидировано. Площадь тушения составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что когда прибыли пожарные, горел мусор, затем огонь перекинулся на хозяйственную постройку и гараж. "За зданием мебельной фабрики по Промышленной, 14, расположен цех по изготовлению тапочек. Предположительно, в нем произошло возгорание. Также горел склад с поролоном", — уточняют власти.
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Пожары , Происшествия , Кисловодск
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