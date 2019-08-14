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Склад автозапчастей горел в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошёл на территории завода радиоэлектронной аппаратуры в ЮАО.
Очаг возгорания располагался в одном из складских помещений. По предварительным данным, в нём хранились автозапчасти и автомобильные шины. Пожар на территории 40 «квадратов» ликвидирован, пострадавших нет, сообщил источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, во время пожара в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек и шестеро спасены. Возгорание произошло в доме на Наро-Фоминской улице. Площадь пожара составила 30 кв. м. Шестерых человек, в том числе троих детей, пожарные вывели из огня.
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Пожары , Происшествия , Москва
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