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Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали 

РИА Новости + ещё 12 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что неэксплуатируемый трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области на 50 квадратных метрах, впоследствии площадь пожара возросла в девять раз. Приволжская транспортная прокуратура сообщила РИА Новости, что выясняет причину возгорания на теплоходе "Святая Русь", а также нанесенный пожаром ущерб.
"В 17.18 мск открытое горение на теплоходе ликвидировано", — сказал собеседник агентства.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Нижегородская Область
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