Песков: на тушении пожаров в Сибири работают до седьмого пота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на тушении пожаров в Сибири все работают очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью.

«Работают все очень напряжённо. И работают все с максимально возможной эффективностью. Никогда не нужно забывать про географию нашей страны, про её размеры. Никогда не нужно забывать про различные климатические феномены… И не надо забывать про, к сожалению, имеющий до сих пор место фактор поджогов, умышленных поджогов», — заявил Песков.

Песков отметил, что леса в России горят каждый год, но при этом люди работают на тушениях пожаров до седьмого пота.

«Это очень сложный процесс. И, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать вот до этого седьмого пота», — заключил Песков.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о высокой пожарной опасности в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.