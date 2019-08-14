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Песков: на тушении пожаров в Сибири работают до седьмого пота 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на тушении пожаров в Сибири все работают очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью.
«Работают все очень напряжённо. И работают все с максимально возможной эффективностью. Никогда не нужно забывать про географию нашей страны, про её размеры. Никогда не нужно забывать про различные климатические феномены… И не надо забывать про, к сожалению, имеющий до сих пор место фактор поджогов, умышленных поджогов», — заявил Песков.
Песков отметил, что леса в России горят каждый год, но при этом люди работают на тушениях пожаров до седьмого пота.
«Это очень сложный процесс. И, к сожалению, здесь природа очень часто бывает сильнее людей со всем их потенциалом и со всей их решимостью работать вот до этого седьмого пота», — заключил Песков.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили о высокой пожарной опасности в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.
Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.
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Пожары , Катастрофы , Политика , Происшествия , Новости Сибири , Дальний Восток , Дмитрий Медведев , Григорий Куксин , Дмитрий Песков , Министерство обороны , Рослесхоз , Совет по правам человека , МЧС
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