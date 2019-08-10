Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.

"Я считаю, что нам нужно приблизительно возвращаться к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств. Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами. Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар. Физически очень тяжело эту работу осуществить", — сказал министр во время общения с молодёжью в рамках форума "Машук" в Пятигорске.

По его словам, если в Советском Союзе было 85 тысяч лесных инспекторов, то на сегодняшний день их около 20 тысяч.