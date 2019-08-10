В России действуют более 200 очагов пожаров

За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать 41 лесной пожар. На сегодняшнее утро в России продолжают действовать еще 219 очагов.

С огнём на территории почти 230 тысяч гектаров борются более четырех тысяч человек, полсотни военных самолетов и вертолетов. Однако в некоторые регионы вылететь невозможно из-за ограниченной видимости.

В Красноярском крае ситуация сложная. Вся техника остается на земле, потому что работать в условиях нулевой видимости опасно. Для сброса воды видимость должна быть не менее трех километров. Сейчас в регионе активны 104 пожара, сообщает телеканал "Россия 24".