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В России действуют более 200 очагов пожаров 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: www.vesti.ru
За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать 41 лесной пожар. На сегодняшнее утро в России продолжают действовать еще 219 очагов.
С огнём на территории почти 230 тысяч гектаров борются более четырех тысяч человек, полсотни военных самолетов и вертолетов. Однако в некоторые регионы вылететь невозможно из-за ограниченной видимости.
В Красноярском крае ситуация сложная. Вся техника остается на земле, потому что работать в условиях нулевой видимости опасно. Для сброса воды видимость должна быть не менее трех километров. Сейчас в регионе активны 104 пожара, сообщает телеканал "Россия 24".
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Пожары , Происшествия
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