Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в России 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, опубликовала в Сети песню «Гори, гори, гори», которую посвятила лесным пожарам в России.
Гори, гори, моя страна / Не туши, ой, не туши, не туши, — поёт она, намекая на пожары в Сибири.
В тексте песни говорится, что в стране закончилась культура и искусство, а осталось только государство.
В Красноярском крае более 800 тыс. га тайги охвачено лесными пожарами. Ущерб, нанесённый огненной стихией, оценивается в миллиарды рублей. Жители сибирских регионов жаловались на сильное задымление и просили власти поскорее приступить к тушению огня, однако на эти призывы долго не реагировали.
Как писал News.ru, правительство РФ выделит из резервного фонда почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в стране, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
News.ru: последние новости
Неосторожное обращение с огнём назвали причиной пожаров в Сибири Экс-член Рады обрадовалась пожарам в Сибири Авиация Минобороны ликвидировала 16 очагов пожаров в Сибири
Пожары , Дмитрий Медведев , Елизавета Гырдымова , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян101
Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто573
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок215
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга150
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву72
Видео
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение