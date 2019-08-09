Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в России

Певица Елизавета Гырдымова , известная как Монеточка, опубликовала в Сети песню «Гори, гори, гори», которую посвятила лесным пожарам в России

Гори, гори, моя страна / Не туши, ой, не туши, не туши, — поёт она, намекая на пожары в Сибири.

В тексте песни говорится, что в стране закончилась культура и искусство, а осталось только государство.

В Красноярском крае более 800 тыс. га тайги охвачено лесными пожарами. Ущерб, нанесённый огненной стихией, оценивается в миллиарды рублей. Жители сибирских регионов жаловались на сильное задымление и просили власти поскорее приступить к тушению огня, однако на эти призывы долго не реагировали.