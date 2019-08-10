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За прошедшие сутки ликвидирован 41 лесной пожар 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» и региональных лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 41 лесной пожар площадью более 23 тыс. га на территории России, на данный момент площадь возгораний составляет 228 тыс. 840 га.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 23 тыс. 676 га. На 00:00 мск 10 августа на территории Российской Федерации действовало 219 лесных пожаров на площади 228 тыс. 840 га», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».
Отмечается, что больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае (104 пожара на площади 92 тыс. 215 га) и Иркутской области (79 на площади 128 тыс. 482 га).
Также сообщается, что режим ЧС из-за лесных пожаров введён на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в двух районах Бурятии.
Ранее сообщалось о том, что МЧС усилит группировку по тушению пожаров в Сибири.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
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