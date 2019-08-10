За прошедшие сутки ликвидирован 41 лесной пожар

Сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» и региональных лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 41 лесной пожар площадью более 23 тыс. га на территории России , на данный момент площадь возгораний составляет 228 тыс. 840 га.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 9 августа в России ликвидирован 41 лесной пожар на площади 23 тыс. 676 га. На 00:00 мск 10 августа на территории Российской Федерации действовало 219 лесных пожаров на площади 228 тыс. 840 га», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».

Отмечается, что больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае (104 пожара на площади 92 тыс. 215 га) и Иркутской области (79 на площади 128 тыс. 482 га).

Также сообщается, что режим ЧС из-за лесных пожаров введён на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в двух районах Бурятии.