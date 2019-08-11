На территории России за сутки ликвидировано 49 лесных пожаров

Сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана» и региональных лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 49 лесных пожаров площадью 5263 га на территории России

Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 августа в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 263 гектара», — говорится в сообщении.

На данный момент в России зафиксировано 208 лесных пожаров площадью возгорания 256 660 га.

Наибольшая площадь лесных пожаров отмечается в Иркутской области (139 742 га) и в Красноярском крае (108 335 га).