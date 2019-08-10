Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства из в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения.
Об этом сообщается на сайте правительства республики Саха.
С предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву о выделении дополнительных средств обратился глава республики Айсен Николаев.
8 августа Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.