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Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властей 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство России приняло решение выделить республике Саха (Якутия) дополнительные средства из в размере 390,9 млн руб. на тушение лесных пожаров, которые в первую очередь пойдут на выплаты участникам тушения.
Об этом сообщается на сайте правительства республики Саха.
С предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву о выделении дополнительных средств обратился глава республики Айсен Николаев.
8 августа Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
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