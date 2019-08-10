Участники тушения пожаров в Якутии получат деньги от властей

Об этом сообщается на сайте правительства республики Саха.

8 августа Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.