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Ветеран-афганец вывел из горящей многоэтажки 24 человека 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТРК "Звезда"
Возгорание произошло в одном из многоэтажных домов Екатеринбурга.
Ветеран-афганец, председатель союза десантников России по УрФО Евгений Тетерин спас из горящего многоэтажного дома 24 человека.
Он ехал вместе с женой на машине домой, когда заметил черный дым в окне квартиры на восьмом этаже одного из домов. Мужчина вызвал пожарных, и, чтобы не терять время, немедленно бросился на помощь — предупредить и вывести жильцов.
Полученные в армии навыки пригодились Евгению — по задымленному зданию он передвигался ползком, делал все быстро и четко: стучался в квартиры и помогал людям покинуть жилье.
Когда жители покинули горящее здание, Евгений поднялся туда снова — по просьбе жительницы вынес из квартиры на девятом этаже двух котов.
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Пожары , Происшествия , Евгений Тетерин , Екатеринбург
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