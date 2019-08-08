В доме Атамбаева начался пожар 

В доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева начался пожар, что именно горит, неизвестно, сообщают СМИ.
«Дым видно от самого села Беш-Кунгей. Пока неизвестно, что конкретно горит», — говорится в сообщении сайта 24.kg.
Отмечается, что к Кой-Ташу стянулись три КамАЗа, пять автобусов и два микроавтобуса с милиционерами.
Между тем, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков заявили, что не знают о втором штурме дома Атамбаева.
Ранее штаб бывшего президента Киргизии сообщил, что начался еще один штурм его резиденции.
В среду вечером спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, но штурм резиденции провалился. Экс-президент пообещал, что все взятые его сторонниками в плен спецназовцы будут отпущены.
Также Атамбаев добавил, что он открыл стрельбу, когда его пытались задержать.
Ранее президент Киргизии Жээнбеков заявил, что Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым.