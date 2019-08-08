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Храбрая собака спасла семью от пожара 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: страница New Albany Fire/Rescue на Facebook
В городе Нью-Олбани американского штата Индиана собака спасла семью от пожара. Об этом сообщает информационный портал One India.
Пес по кличке Дадли почувствовал запах дыма на кухне и начал лаять. Хозяин питомца находился в душе и услышав лай собаки, обнаружил возгорание. Он позвал своего сына Терренса и вместе с ним выбрался из дома. Стена обрушилась из-за пламени, и животное осталось внутри.
Прибывшие на место происшествия спасатели бросились вытаскивать Дадли и обеспечили его необходимым количеством кислорода и воды. Пес получил ожоги уха и глаз, а также отравился углекислым газом. Сейчас он находится в ветеринарной клинике и восстанавливается.
Ранее сообщалось, что в США собака предупредила хозяйку о пожаре в соседском доме и спасла жизнь трем членам семьи. Местное бюро по расследованию пожаров и поджогов разбирается в причинах произошедшего.
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Пожары , В мире , Происшествия , США
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