Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири

Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири и северных улусов республики, задымленность также отмечается в 12 районах республики, сообщает оперативная рабочая группа правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектара. Из них проводится тушение 15 пожаров, в зоне контроля — 101 очага. За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на 15, локализовано — четыре.

В среду столицу республики окутал дым.

"Сегодня в Якутск ветер принес дым от лесных пожаров в Сибири и северной территории республики", — пояснили в рабочей группе.

Мониторинг задымленности говорит о том, что в зону задымления попало 38 населенных пунктов в 12 муниципальных районах. В медицинские организации обращений от населения на отравление угарным газом не поступало.