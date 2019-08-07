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В Якутии за сутки ликвидировали девять лесных пожаров 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лесопожарные формирования за сутки ликвидировали девять лесных пожаров в Якутии. Площадь возгораний не изменилась и составила свыше 916 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Лесопожарная обстановка на территории республики постепенно стабилизируется, но продолжает оставаться сложной. По оперативным данным "Авиалесоохраны", на территории Республики Саха (Якутия) действует 116 природных пожаров на общей площади 916 543,6 га. За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов", — говорится в распространенном управлением сообщении.
На особом контроле главного управления находится лесопожарная обстановка на территории Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского и Олекминского районов, где зарегистрировано наибольшее количество природных пожаров на площади свыше 528 тыс. га.
На территории региона создана группировка авиации МЧС России. За прошедшие сутки самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 сбросили на горящие леса Якутии свыше 205 тонн воды.
По данным МЧС, в зону задымления попало 38 населенных пунктов в 12 муниципальных районах. В частности, небольшая задымленность сохраняется в Якутске с понедельника. Во всех медучреждениях республики увеличен запас масок и лекарственных средств на случай ухудшения ситуации.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , МЧС , Республика Саха (Якутия)
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