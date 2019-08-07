В России тушат лесные пожары на площади около 163,1 тыс. га

Лесопожарные формирования тушат в регионах России пожары на общей площади около 163,1 тыс. га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. По данным ведомства, за прошлые сутки, тушение прекращено по 295 очагам на площади около 2,4 млн га.

"На 00:00 мск 7 августа на территории Российской Федерации действовало 180 лесных пожаров на площади 163175 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 110082 га в Иркутской области, 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 46976 га в Красноярском крае", — говорится в распространенном релизе.

Пожары примерно на 1,2 тыс. га тушат в Якутии, на 777 га — в Бурятии. Возгорания также ликвидируют на сравнительно меньших площадях в Амурской области, в Томской области, на Чукотке, в Ленинградской области. Горят и земли заповедников, в частности в Иркутской области на общей площади почти 2,3 тыс. га, в Хабаровском крае — на 1,3 тыс. га, в Бурятии — на 385 га.

К борьбе с огнем привлечены почти 3,8 тыс. человек, задействовано 492 единицы техники. На авиамониторинге находятся 45 воздушных судов, на тушении — также 45 судов.

По данным Авиалесоохраны, помимо пожаров, по которым проводятся работы по ликвидации, есть очаги, тушение которых прекращено. Всего таких пожаров, по информации за прошлые сутки, насчитывалось 295, пройденная огнем площадь составила 2,3 млн га. Свыше 915 тыс. га приходится на Якутию, 797,2 тыс. га — на Красноярский край, около 550 тыс. га — на Иркутскую области, а также ряд регионов Дальнего Востока. По данным пожарам, отмечает ведомство, отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, прогнозируемые затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинен.

Режим ЧС из-за пожаров введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края и в одном районе Бурятии. Особый противопожарный режим действует в 42 регионах РФ.