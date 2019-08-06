Генпрокуратура заявила, что средства борьбы с пожарами в регионах устарели

Генпрокуратуре на фоне масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке заявили, что в большинстве регионов средства борьбы с огнем безнадежно устарели.

"В большинстве регионов страны состояние тех сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс", — заявил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной на интернет-канале "Эфир".

По его словам, только за первое полугодие прокуратура выявила по всей стране более 27 тысяч нарушений в сфере пользования лесами. Возбуждено 685 уголовных дел, с виновных взыскивается ущерб более чем в миллиард рублей.

Накануне коллега Куренного из Генпрокуратуры Роман Федосов рассказал РИА Новости, что власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.