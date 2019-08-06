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Генпрокуратура заявила, что средства борьбы с пожарами в регионах устарели 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Генпрокуратуре на фоне масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке заявили, что в большинстве регионов средства борьбы с огнем безнадежно устарели.
"В большинстве регионов страны состояние тех сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс", — заявил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной на интернет-канале "Эфир".
По его словам, только за первое полугодие прокуратура выявила по всей стране более 27 тысяч нарушений в сфере пользования лесами. Возбуждено 685 уголовных дел, с виновных взыскивается ущерб более чем в миллиард рублей.
Накануне коллега Куренного из Генпрокуратуры Роман Федосов рассказал РИА Новости, что власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.
Кроме того, отметил Федосов, эффективной работе мешает волокита и недоработки правоохранительных органов в борьбе с поджогами.
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Пожары , Общество , Происшествия , Александр Куренной , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости
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