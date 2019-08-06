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Пожар произошел в здании торговой базы в Москве 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посетители и персонал эвакуированы из здания торговой базы на Сигнальном проезде в Москве из-за возгорания. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на втором этаже здания наблюдается плотное задымление.
"В двухэтажном здании торговой базы на Сигнальном проезде произошло возгорание. В настоящее время на втором этаже плотное задымление, проводится эвакуация посетителей и персонала", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте пожара создан штаб пожаротушения, возгоранию присвоен первый номер сложности из пяти возможных.
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Пожары , Происшествия , Москва
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