При тушении степного пожара в Казахстане погибли три человека

Три человека погибли, еще семеро получили ожоги в ходе тушения степного пожара в Алма-Атинской области Казахстана , сообщила пресс-служба МВД республики.

"При тушении степного пожара в горной местности… Алматинской области 5 августа погибли три человека, один из них работник Жаркентского учреждения лесного хозяйства, два местных жителя, которые самоотверженно боролись со стихией", — сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе министерства.

Кроме того, по данным ведомства, "семь человек получили ожоги различной степени тяжести, из них один человек сломал ногу".

"Пострадавших доставили на вертолете в село Лесновка с дальнейшей госпитализацией в центральную районную больницу города Жаркент", — информирует пресс-служба.

По данным МВД, тушение пожара продолжается. На месте событий находятся более 13 единиц специальной техники и 59 человек личного состава департаментов по ЧС и полиции региона, а также Жаркентского государственного лесного учреждения. Кроме того, в ликвидации очага возгорания, наряду с пожарными и сотрудниками полиции, были задействованы добровольные противопожарные формирования, образованные из местных жителей.

Согласно сообщению, борьба с огнем осложняется труднодоступностью горной местности, в связи с чем к тушению был привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством. В связи с отсутствием водоема для забора воды, воздушное судно используется для транспортировки людей и обеспечения водой для ранцевых опрыскивателей.