До 4 выросло число пострадавших при пожаре на военном складе в Ачинске

По уточненным данным, четыре человека пострадали в результате пожара на военном складе в Ачинске

Как сообщили в региональном отделении Центра медицины катастроф агентству ТАСС, все они находились на территории части и получили ожоги. Медицинская помощь им оказана амбулаторно.

Напомним, пятого августа около часа дня по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения, дислоцированного в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

"Личный состав склада эвакуирован, — сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа. — Штатные дежурные расчеты предприняли все, чтобы не допустить распространение огня".

Сейчас идет локализация очага, привлечена пожарная бронетехника из состава команды огнеборцев склада.