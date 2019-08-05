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До 4 выросло число пострадавших при пожаре на военном складе в Ачинске 

Российская Газета + ещё 2 26 минут назад
Фото: РИА Новости
По уточненным данным, четыре человека пострадали в результате пожара на военном складе в Ачинске.
Как сообщили в региональном отделении Центра медицины катастроф агентству ТАСС, все они находились на территории части и получили ожоги. Медицинская помощь им оказана амбулаторно.
Напомним, пятого августа около часа дня по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения, дислоцированного в Красноярском крае, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
"Личный состав склада эвакуирован, — сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа. — Штатные дежурные расчеты предприняли все, чтобы не допустить распространение огня".
Сейчас идет локализация очага, привлечена пожарная бронетехника из состава команды огнеборцев склада.
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Пожары , Происшествия , Ачинск
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