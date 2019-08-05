Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генпрокуратуре выявили искажение статистики по лесным пожарам 

РИА Новости + ещё 4 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от масштабных лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере, заявил РИА Новости в понедельник представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.
"Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров… Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", — сказал Федосов, прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды.
В итоге, по его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.
Еще одна проблема — волокита. Выступая на совещании в Госдуме, Федосов отметил, что из-за нее власти того же Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров.
Зачастую недорабатывают по этой теме и правоохранительные органы, констатировал Федосов. Он привел в пример Красноярский край, где в прошлом году по факту поджога леса возбудили лишь одно уголовное дело, "что говорит о недостаточной работе в этом отношении".
Последние новости
Стала известна причина смерти Вилли Токарева Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Ответные меры России разорили чешских фермеров
Комментарии
Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , РИА Новости , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным358
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ171
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать11
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео7
Аномальные холода идут в Москву12
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
00:44
США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию
В мире
04:34
«История про Скрипалей выдумана»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть