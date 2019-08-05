В Генпрокуратуре выявили искажение статистики по лесным пожарам

Власти Иркутской области и других регионов России , страдающих сейчас от масштабных лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере, заявил РИА Новости в понедельник представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

"Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров… Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов… По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было", — сказал Федосов, прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды.

В итоге, по его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.

Еще одна проблема — волокита. Выступая на совещании в Госдуме , Федосов отметил, что из-за нее власти того же Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения природных пожаров.