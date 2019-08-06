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Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС
Лесной пожар в Прибайкалье продолжает распространяться на все большие территории. За прошедшие сутки огонь охватил еще 36 тысяч гектаров, теперь общая площадь возгорания составляет более 649 тысяч гектаров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное министерство лесного комплекса.
Утром 5 августа площадь лесных пожаров составляла 613 тысяч гектаров, но к утру 6 августа было зафиксировано еще 10 новых очагов возгорания площадью в 36 тысяч гектаров.
На данный момент пожарным удалось полностью ликвидировать один очаг на территории лесного фонда в Усть-Илимском районе и еще один в заповеднике Бодайбинского района. Всего было локализовано 15 возгораний.
Тушение огня продолжается на территории 57 полыхающих пожаров в Иркутской области, общая площадь которых составляет почти 76 тысяч гектаров. К работе были привлечены 992 специалиста и 165 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, по России за прошедшие сутки удалось ликвидировать 67 лесных пожаров из ранее действующих 161 на площади более 140 тысяч гектаров.
Природные пожары начались на территории страны в конце июля. В четырех регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Он действует в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и в одном районе Республики Бурятия. Работы по тушению огня продолжаются.
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Пожары , Происшествия , Лесные пожары в Иркутской области , Иркутская Область
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