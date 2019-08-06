В России ликвидировали 67 лесных пожаров за сутки

Пожары на площади 4 664 гектара удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 32 лесных пожаров площадью 10 838 гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 августа в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара", — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, на 00.00 мск 6 августа на территории России действовал 161 лесной пожар на площади 140 247 гектаров, по которые активно тушили. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области — 97 236 гектаров, что на 9 тысяч гектаров больше, чем в воскресенье.