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В России ликвидировали 67 лесных пожаров за сутки 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожары на площади 4 664 гектара удалось потушить в России за прошедшие сутки, сообщает во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за сутки 32 лесных пожаров площадью 10 838 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 августа в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара", — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, на 00.00 мск 6 августа на территории России действовал 161 лесной пожар на площади 140 247 гектаров, по которые активно тушили. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области — 97 236 гектаров, что на 9 тысяч гектаров больше, чем в воскресенье.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Пожары , пожар в Москве , Пожар в Москве , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Владимир Путин , Министерство обороны , Минприроды
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