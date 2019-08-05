На труднодоступных территориях России горят 2,3 миллиона гектаров леса

В труднодоступных районах регионов России действуют 270 лесных пожаров на площади свыше 2,3 миллиона гектаров, по которым принято решение прекратить либо приостановить тушение, сообщается на сайте Авиалесоохраны в понедельник.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00.00 мск 05 августа 2019 на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 270 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2321131 гектар", — говорится в сообщении.

Как отмечается, работы по тушению на данных территориях прекращены в связи с решением региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Так, по данным ведомства, 89 пожаров на площади 918 501 гектар остаются активными в Якутии. Кроме того, 50 пожаров на площади свыше 783 094 гектара — в Красноярском крае. В Иркутской области действуют 60 пожаров на площади 523 087 гектаров.

В сообщении Авиалесоохраны уточняется, что указанные пожары не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен".