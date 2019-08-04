Фарион поглумилась над пожарами в Сибири

"Это правда-месть дикарям московским", — говорится в записи.

Националистка добавила, что леса Сибири нечего жалеть, потому что они оказались в руках у «врага».

Фарион не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее она назвала русскоязычных украинцев «рабами и оккупантами». По ее словам, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.