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Фарион поглумилась над пожарами в Сибири 

РИА Новости + ещё 9 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион поглумилась над тем, что в России горят леса. Соответствующий пост она оставила в фейсбуке.
"Это правда-месть дикарям московским", — говорится в записи.
Националистка добавила, что леса Сибири нечего жалеть, потому что они оказались в руках у «врага».
Фарион не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее она назвала русскоязычных украинцев «рабами и оккупантами». По ее словам, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
Граничащие с экстремизмом заявления Фарион вызвали у российских политиков и экспертов сомнения в ее адекватности. Сенатор Алексей Пушков предположил, что националистке необходима госпитализация и смирительная рубашка. Политолог Александр Дудчак отметил, что ее высказывания должен комментировать психиатр.
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Пожары , Новости Сибири , Алексей Пушков , Александр Дудчак , Ирина Фарион , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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