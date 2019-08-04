Фарион поглумилась над пожарами в Сибири 

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион поглумилась над тем, что в России горят леса. Соответствующий пост она оставила в фейсбуке.
"Это правда-месть дикарям московским", — говорится в записи.
Националистка добавила, что леса Сибири нечего жалеть, потому что они оказались в руках у «врага».
Фарион не впервые выступает с антироссийскими высказываниями. Ранее она назвала русскоязычных украинцев «рабами и оккупантами». По ее словам, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
Граничащие с экстремизмом заявления Фарион вызвали у российских политиков и экспертов сомнения в ее адекватности. Сенатор Алексей Пушков предположил, что националистке необходима госпитализация и смирительная рубашка. Политолог Александр Дудчак отметил, что ее высказывания должен комментировать психиатр.