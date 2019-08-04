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Экс-депутат Рады назвала пожары в Сибири местью «московским дикарям» 

Газета.Ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: Министерство охраны природы Якутии/РИА «Новости»
Экс-депутат Рады, украинская националистка Ирина Фарион назвала пожары в Сибири местью «московским дикарям». Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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Женщина призвала не жалеть природу. По ее словам, везде, где есть "московские дикари", там смерть и выгорание.
"Не надо ныть о природе. Она просто заложница нашего извечного врага. Не сентименталят о том, что не могут защитить", — написала Фарион.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Возгорания охватили площадь около 3 млн га.
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Пожары , В мире , Происшествия , Украина , Ирина Фарион
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