Jyllands-Posten (Дания): Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров

Jyllands-Posten (Дания) . Владимир Путин отправил военных бороться с масштабными лесными пожарами в Сибири. Но огонь бушует и в других местах — например, в Гренландии, Канаде и на Аляске . Некоторое время там стояла необычно жаркая и ветреная погода, и пожары часто возникали из-за удара молнии. Июнь 2019-го был самым теплым за всю историю измерений, а интенсивность пожаров на Севере Земли превзошла все опасения ученых, пишет

Владимир Путин отправил военных бороться с масштабными лесными пожарами в Сибири. Но огонь бушует и в других местах — например, в Гренландии и на Аляске.

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп предложил русским помощь американцев с тушением огромного лесного пожара, который скоро охватит территорию большую, чем Бельгия

По информации газеты Moscow Times, ни Кремль, ни Белый дом не уточнили, как США могут в данном случае помочь. Но Кремль заявил, что российский президент благодарен за предложение своего коллеги из Вашингтона:

«Это сигнал, что мы можем восстановить отношения между нашими странами».

Путин поручил армии заняться тушением пожара, который сейчас бушует на более чем 3,3 миллионах гектаров. В основном это ненаселенные районы Сибири и другие территории восточной России.

Были опубликованы фотографии, где пожарные ведут безнадежную войну с огнем с помощью, мягко говоря, устаревшей техники. Это побудило свыше 700 000 российских граждан обратиться к властям с петицией, в которой они потребовали предпринять более активные усилия по тушению.

Комментарии чиновников российского министерства чрезвычайных ситуаций , которые сказали, что не будут вмешиваться до тех пор, пока пожары не представляют опасности для людей, лишь подлили масла в огонь народного гнева.

Предостережения о катастрофе

Масштаб проблемы, однако, заставил Путина отправить на передовую своих министра обороны и премьер-министра. Пока что в пострадавшие районы послали 10 самолетов и 10 вертолетов с оборудованием для пожаротушения.

В среду российский премьер-министр Дмитрий Медведев вылетел в город Красноярск, чтобы срочно встретиться с местными руководителями. После этого он заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы не повторилась ситуация 2010 года, когда «горела практически вся страна и десятки людей погибли». Он подчеркнул, что самая важная задача — не дать огню распространиться на населенные районы.

Но дым добрался уже и до крупных российских городов. По информации «Гринпис», большие сибирские города затянуло ядовитой дымкой, которая достигла уже Уральских гор. Пострадал, например, мегаполис Екатеринбург.

«Экологическая катастрофа в России. Дымовая завеса от лесных пожаров покрыла более четырех миллионов квадратных километров центральной и северной Азии», — написал «Гринпис» в Твиттере.

Гренландия тоже горит

Но страдает не только Россия. Рекордное количество пожаров опустошает сейчас множество районов тундровой зоны за полярным кругом на Аляске, в северной Канаде и Гренландии. Некоторое время там стояла необычно жаркая и ветреная погода, и пожары часто возникали из-за удара молнии. Сейчас их можно разглядеть на спутниковых фотографиях.

Только в июне в результате пожаров в Арктике в воздух попало более 55 мегатонн СО2 — это количество соответствует тому, что Швеция производит за год. Это больше, чем весь СО2, попавший в атмосферу из-за пожаров за все годы с 2010 по конец 2018.

По данным Службы мониторинга атмосферы Коперника, ведущей наблюдения в рамках общей программы ЕС по мониторингу планеты, пожары в самых северных регионах Земли чаще всего случаются именно с мая по октябрь, но в этом году их интенсивность и длительность превзошли все, с чем ученые сталкивались ранее.

Пепел растапливает снег

По информации издания Times, исследователь европейского метеорологического центра Марк Паррингтон (Mark Parrington) полагает, что сейчас есть все условия и для более крупных и продолжительных пожаров, поскольку в арктических районах температура растет гораздо быстрее, чем на остальной планете.

Этот июнь был самым теплым за всю историю измерений, которые начали проводиться в 1880 году. В июле Всемирная метеорологическая организация предупредила, что жара высушивает леса, и они легко загораются.

Помимо СО2, пожары — также источник пепла, который ложится на льды, делая их цвет более темным, из-за чего они быстрее тают на солнце. Это тоже может усугубить климатический кризис и ускорить исчезновение льдов.

В июле туристов в Гренландии предупредили, что из-за природных пожаров может быть опасно пользоваться популярным пешеходным маршрутом из Кангерлуссуака в Сисимиут.

По словам Йоргена Шультца-Нильсена (Jørgen Schultz-Nielsen) в газете Sermitsiaq, густой дым мешает туристам ориентироваться на местности, из-за чего для одной супружеской пары американцев даже пришлось организовывать спасательную операцию.

Бушующие в Гренландии пожары трудно потушить, поскольку пожарным трудно подобраться к ним близко со своим оборудованием. По информации Sermitsiaq, некоторое время назад с пожаром удалось справиться, но затем он разгорелся снова.