Владимир Путин отправил военных бороться с масштабными лесными пожарами в Сибири. Но огонь бушует и в других местах — например, в Гренландии, Канаде и на Аляске. Некоторое время там стояла необычно жаркая и ветреная погода, и пожары часто возникали из-за удара молнии. Июнь 2019-го был самым теплым за всю историю измерений, а интенсивность пожаров на Севере Земли превзошла все опасения ученых, пишет Jyllands-Posten (Дания) .
Владимир Путин отправил военных бороться с масштабными лесными пожарами в Сибири. Но огонь бушует и в других местах — например, в Гренландии и на Аляске.
Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп предложил русским помощь американцев с тушением огромного лесного пожара, который скоро охватит территорию большую, чем Бельгия.
По информации газеты Moscow Times, ни Кремль, ни Белый дом не уточнили, как США могут в данном случае помочь. Но Кремль заявил, что российский президент благодарен за предложение своего коллеги из Вашингтона:
«Это сигнал, что мы можем восстановить отношения между нашими странами».
Путин поручил армии заняться тушением пожара, который сейчас бушует на более чем 3,3 миллионах гектаров. В основном это ненаселенные районы Сибири и другие территории восточной России.
Были опубликованы фотографии, где пожарные ведут безнадежную войну с огнем с помощью, мягко говоря, устаревшей техники. Это побудило свыше 700 000 российских граждан обратиться к властям с петицией, в которой они потребовали предпринять более активные усилия по тушению.
Комментарии чиновников российского министерства чрезвычайных ситуаций, которые сказали, что не будут вмешиваться до тех пор, пока пожары не представляют опасности для людей, лишь подлили масла в огонь народного гнева.
Предостережения о катастрофе
Масштаб проблемы, однако, заставил Путина отправить на передовую своих министра обороны и премьер-министра. Пока что в пострадавшие районы послали 10 самолетов и 10 вертолетов с оборудованием для пожаротушения.
В среду российский премьер-министр Дмитрий Медведев вылетел в город Красноярск, чтобы срочно встретиться с местными руководителями. После этого он заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы не повторилась ситуация 2010 года, когда «горела практически вся страна и десятки людей погибли». Он подчеркнул, что самая важная задача — не дать огню распространиться на населенные районы.
Но дым добрался уже и до крупных российских городов. По информации «Гринпис», большие сибирские города затянуло ядовитой дымкой, которая достигла уже Уральских гор. Пострадал, например, мегаполис Екатеринбург.
«Экологическая катастрофа в России. Дымовая завеса от лесных пожаров покрыла более четырех миллионов квадратных километров центральной и северной Азии», — написал «Гринпис» в Твиттере.
Гренландия тоже горит
Но страдает не только Россия. Рекордное количество пожаров опустошает сейчас множество районов тундровой зоны за полярным кругом на Аляске, в северной Канаде и Гренландии. Некоторое время там стояла необычно жаркая и ветреная погода, и пожары часто возникали из-за удара молнии. Сейчас их можно разглядеть на спутниковых фотографиях.
Только в июне в результате пожаров в Арктике в воздух попало более 55 мегатонн СО2 — это количество соответствует тому, что Швеция производит за год. Это больше, чем весь СО2, попавший в атмосферу из-за пожаров за все годы с 2010 по конец 2018.
По данным Службы мониторинга атмосферы Коперника, ведущей наблюдения в рамках общей программы ЕС по мониторингу планеты, пожары в самых северных регионах Земли чаще всего случаются именно с мая по октябрь, но в этом году их интенсивность и длительность превзошли все, с чем ученые сталкивались ранее.
Пепел растапливает снег
По информации издания Times, исследователь европейского метеорологического центра Марк Паррингтон (Mark Parrington) полагает, что сейчас есть все условия и для более крупных и продолжительных пожаров, поскольку в арктических районах температура растет гораздо быстрее, чем на остальной планете.
Этот июнь был самым теплым за всю историю измерений, которые начали проводиться в 1880 году. В июле Всемирная метеорологическая организация предупредила, что жара высушивает леса, и они легко загораются.
Помимо СО2, пожары — также источник пепла, который ложится на льды, делая их цвет более темным, из-за чего они быстрее тают на солнце. Это тоже может усугубить климатический кризис и ускорить исчезновение льдов.
В июле туристов в Гренландии предупредили, что из-за природных пожаров может быть опасно пользоваться популярным пешеходным маршрутом из Кангерлуссуака в Сисимиут.
По словам Йоргена Шультца-Нильсена (Jørgen Schultz-Nielsen) в газете Sermitsiaq, густой дым мешает туристам ориентироваться на местности, из-за чего для одной супружеской пары американцев даже пришлось организовывать спасательную операцию.
Бушующие в Гренландии пожары трудно потушить, поскольку пожарным трудно подобраться к ним близко со своим оборудованием. По информации Sermitsiaq, некоторое время назад с пожаром удалось справиться, но затем он разгорелся снова.